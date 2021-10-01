РИАМО - 1 окт. Безработные жители Московской области с пятницы могут обращаться в МФЦ для подтверждения своего статуса, сообщает пресс-служба министерства социального развития региона.

Заявление о присвоении статуса безработного нужно подать на портал «Работа в России». Затем можно обращаться в МФЦ.

В настоящее время в Подмосковье признаны безработными 45 тыс. человек.

Теперь все процедуры будут организованы в электронном виде с использованием информационных систем МФЦ и центров занятости. Это нововведение позволит сотрудникам центров занятости уделять больше времени на подбор подходящей работы и расширение базы вакансий.

Подмосковье входит в топ‑3 регионов ЦФО по самому низкому уровню безработицы>>