РИАМО - 1 окт. Первого октября на Горьковском направлении МЖД открылись три новых пассажирских павильона – два на станции Стройка и один на станции Горенки, сообщает пресс-служба Московской железной дороги.

Ранее на станциях не было отдельных зон для обслуживания пассажиров, но в ходе реконструкции на платформах возвели новые павильоны с теплыми кассово-турникетными зонами.

Новая инфраструктура станций оборудована динамическими информационными табло и навигацией. С 2020 года на станциях функционируют новые платформы и крытые надземные переходы с пандусами.

Также сейчас завершается масштабная комплексная реконструкция пассажирской инфраструктуры на конечной станции ветви в Балашихе. Открытие обновленной станции Балашиха запланировано на вторую половину октября текущего года.

В 2021 году на участке Горьковского направления МЖД от Стройки до Балашихи уложили 12 км бесстыкового пути, а также построили два однопутных моста для второго главного пути через реки Серебрянку и Чернавку.