РИАМО - 1 окт. Более 30 тыс. участников подмосковного проекта «Активное долголетие» посетили экскурсии по достопримечательностям региона с начала 2021 года, сообщает пресс-служба комитета по туризму Московской области.

Пенсионеры посетили более 2,2 тыс. пешеходных и автобусных экскурсий. Экскурсионные поездки по городам Московской области для участников «Активного долголетия» проводятся каждую неделю.

Наибольшей популярностью пользуются маршруты в Коломну, Истру, Серпухов, Сергиево-Посадский и Одинцовский округа. Также члены клуба активно посещают Дмитровский, Рузский и Раменский округа, Клин и Мытищи.

Экскурсии проводятся по природным, историческим, архитектурным и религиозным достопримечательностям Подмосковья. Например, можно увидеть музей-заповедник «Коломенский кремль», храм святых Бориса и Глеба в Раменском округе, музей-заповедник «Дмитровский кремль», Новоиерусалимский мужской монастырь, Свято-Троицкую Сергиеву лавру, Саввино-Сторожевский мужской монастырь.

Сегодня участниками проекта «Активное долголетие» являются 69 тыс. пожилых жителей Подмосковья.