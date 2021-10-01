РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 окт. Команда коллектива «Артель. Молодежь» театра-студии «Артель» Подольска и народный коллектив «Театр-студия «Мельпомена» из Домодедова сразятся в игре «Импровизационный батл» в рамках областного проекта «Театральный поединок», приглашают всех желающих, сообщают организаторы игры.

7 октября начнется 2-й этап игр в формате импровизационного баттла областного проекта «Театральный поединок». В Подольске сражение театральных коллективов пройдет 16 октября в 18:00 в Доме культуры «ЗИО» на улице Мира, 4. Желающим посмотреть поединок нужно заранее зарегистрироваться по ссылке.

В «Театральном поединке» все как в профессиональном спорте: есть свой импровизационный ринг, раунды, баллы, арбитры и турнирная таблица. Конкурсные этапы проходят по Олимпийской системе, игра идет на выбывание.

Конкурсная программа состоит из 22 поединков, которые пройдут по Олимпийской системе. Участники проекта – 24 молодежных театральных коллектива из 22 городов Московской области. Среди членов жюри будут актеры, режиссеры, педагоги театральных ВУЗов и авторитетные деятели искусства.

Финал проекта состоится 27 ноября. Все команды примут участие в фестивале-конкурсе «Импровизационный батл» в Губернском театре, где их ждут практические мастер-классы и уникальные воркшопы от известных театральных деятелей. Проект организован АНО «Единое творческое пространство» при поддержке министерства культуры Московской области и ФАДМ «Росмолодежь» Росмолодежь.

Главный принцип проекта — актерская импровизация, как высшая форма творческого процесса. Основная идея — формирование единого творческого сообщества в Московской области для профессионального совершенствования театральных коллективов путем соревнования команд в формате театральной игры, а также для укрепления и расширения творческих связей.

Участники проекта — детские школы искусств и молодежные театральные коллективы Московской области.