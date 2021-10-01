РИАМО - 1 окт. Врачи подмосковной Коломенской больницы спасли годовалого ребенка, в горле которого застряла рыбная кость, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

Малыша привезли в больницу в карете скорой помощи.

«Кость размером около 3 см проткнула ему небную миндалину и застряла. К счастью, для извлечения инородного тела наркоза или серьезного вмешательства не потребовалось, кость извлекли пинцетом. Малыш спокойно перенес все манипуляции», – сказал заведующий отделением Коломенской больницы, врач-оториноларинголог Юрий Пурдяхин.

Он отметил, что рыбные кости - самые распространенные инородные тела, которые застревают в верхних дыхательных путях. Поэтому при кормлении детей рыбой необходимо тщательно проверять содержимое тарелки.