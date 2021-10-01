РИАМО - 1 окт. Таджикский блогер Руслан Бобиев, выложивший в Сеть непристойную фотографию, сделанную на фоне храма Василия Блаженного в Москве, принес свои извинения, сообщает Федеральное агентство новостей.

Мужчина извинился за свой поступок и пообещал больше так не делать.

Ранее Бобиева задержала полиция, его оштрафовали на 5 тыс. рублей и арестовали на 10 суток за интимную фотосессию. Дело рассматривал СК РФ.

На фото Бобиев и его подруга имитируют половой акт, на девушке надета «полицейская» куртка.

«Трудовой кодекс — не Уголовный, можно и нарушить», — написал под фотографией блогер.

Таджикского блогера выдворят из РФ из‑за интимной съемки у храма Василия Блаженного>>