РИАМО - 1 окт. Пробки в 7 баллов из 10 возможных зафиксировали на московских дорогах, интенсивность движения в городе должна снизиться к 20 часам, следует из данных сервиса «Яндекс.Пробки».

Сложная ситуация отмечается в центре столицы – на Садово-Кудринской улице, Тверском бульваре, в Спиридоновском переулке.

Стоит Третье транспортное кольцо, а также северо-запад, юго-запад и юго-восток МКАД.

Ожидается, что к 20 часам дорожная ситуация улучшится до 5 баллов, а к 21 часу - до 3 баллов.