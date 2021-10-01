РИАМО - 1 окт. С 4 по 10 октября в России впервые пройдет Неделя учителя, в течение которой состоятся мероприятия, посвященные профессии педагога и направленные на ее популяризацию, сообщают организаторы.

В рамках Недели учителя 5 октября в историческом парке «Россия - моя история» откроется выставка «Роль учителя в истории России». С 9 по 10 октября состоится первый Всероссийский форум классных руководителей, в котором примут участие 1 тыс. педагогов из всех регионов РФ.

Кроме того, в число мероприятий Недели учителя войдут торжественная церемония награждения победителей конкурса «Учитель года - 2021», а также тематический мюзикл с участием Анастасии Стоцкой, Ивана Ожогина и Глеба Матвейчука в Государственном Кремлевском дворце. Эти мероприятия пройдут 10 октября.

Цель проведения Недели учителя - показать важность труда педагогов и поблагодарить их за самоотверженную работу. Неделя приурочена к празднованию Дня учителя, который отмечается в России 5 октября.