РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 окт. АО «НИИ НПО «ЛУЧ» (научный дивизион Госкорпорации «Росатом») Подольска представил разработки для ядерной медицины на фестивале «Техносреда–2021», сообщает пресс-служба института.

Достижения и разработки ученых в области ядерной медицины представили в рамках деловой программы фестиваля науки и технологий «Техносреда», ключевого события Года науки и технологий, прошедшего 25-26 сентября в Москве на ВДНХ.

Кандидат технических наук, директор отделения «Оптических и информационных технологий» АО «НИИ НПО «ЛУЧ» Дмитрий Чесноков рассказал участникам дискуссии «Медицина будущего» о возможностях ядерной медицины в диагностике и лечении онкологических заболеваний, последних достижениях и перспективах развития этого направления в деятельности Госкорпорации «Росатом».

Чесноков отметил, что методы диагностирования ядерной медицины, такие как ПЭТ и ОФЭКТ, имеют ряд преимуществ по сравнению с широко используемыми методами КТ и МРТ. Принципиальное отличие состоит в том, что эти методы позволяют визуализировать метаболические процессы, протекающие в организме на клеточном уровне, позволяют определить узлы и раковые опухоли гораздо раньше, чем это можно сделать с помощью КТ и МРТ.

«Сегодня Госкорпорация «Росатом» уделяет приоритетное внимание развитию направления «Ядерная медицина», активно инвестирует в НИОКР по разработке готовых радиофармпрепаратов и линейки диагностического и терапевтического оборудования. К 2030 году Росатом намеревается занять десятую часть мирового рынка ядерной медицины, а самое главное, большое количество людей со сложными заболеваниями в России и за рубежом смогут получить своевременную помощь и лечение», – сказал Чесноков.

Фестиваль «Техносреда» организован по инициативе Министерства науки и высшего образования, чтобы продемонстрировать место и роль науки в современном мире, актуальность и необходимость внедрения научного знания в жизнь людей. На торжественной церемонии открытия присутствовали помощник президента РФ Андрей Фурсенко, заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко и министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. Ведущие вузы и научно-исследовательские институты показали более 500 уникальных разработок на площадках фестиваля.