РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 окт. В городском округе Люберцы до 8 октября будут выполняться работы по замене асфальтобетонного покрытия на Хлебозаводском проезде, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«В городском округе Люберцы продолжаются работы по строительству и ремонту дорог и тротуаров. В настоящий момент производится ремонт автодороги на Хлебозаводском проезде Люберец общей протяженностью 0,594 км. Работы завершим до 8 октября», - сказал Ружицкий.

Он добавил, что всего с начала года в округе отремонтировали 44 дороги и 20 тротуаров.