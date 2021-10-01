РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 1 окт. В пятницу в подмосковных Котельниках прошел концерт, посвященный Дню пожилого человека, сообщает пресс-служба администрации округа.

В ДК «Силикат» прошел концерт и чаепитие в честь праздника для участников семейного клуба. Все присутствующие с удовольствием смотрели концерт, выступление молодых талантов, танцы, слушали песни и общались.

Заместитель главы городского округа Котельники Ирина Кузьмина поздравила пожилых жителей. Она пожелала им проводить беззаботные будни в окружении семьи, детей, друзей, больше изучать этот мир вместе с проектом «Активное долголетие», чаще посещать разные экскурсии, активности.

Также Кузьмина поблагодарила пенсионеров за их стойкость, терпение, мудрость и неравнодушие к жизни.