РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 окт. День пожилого человека и 2-летие проекта «Активное долголетие» отметили в пятницу пожилые волонтеры Балашихи, представители ОП округа и волонтеры Подмосковья поздравили своих коллег и организовали для них праздничное чаепитие и тематическую фотосессию с самоваром, сообщается на странице администрации муниципалитета в соцсети «ВКонтакте».

Мероприятие прошло у Алексеевского пруда на территории национального парка «Лосиный остров» - излюбленного места отдыха активистов. Каждой гостье подарили по теплому шарфу.

Среди волонтеров был и персональный фотокорреспондент, им стала 78-летняя пенсионерка Нина Серебрякова. Профессионально фотографией она занялась около 4 лет назад, хотя фотоискусство любила всю свою жизнь.

Международный День пожилых людей отмечается в России 1 октября, начиная с 1992 года. Дата выбрана неслучайно: бытует мнение, что старость - это золотое время, осень, как известно, тоже называют золотой порой.