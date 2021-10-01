РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 окт. Люберецкой городской прокуратурой проведена проверка в сфере градостроительного законодательства и законодательства об антитеррористической защищенности объектов, в ее рамках главе округа вынесли представление о принятии в собственность муниципалитета бесхозного здания. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе проведенных проверочных мероприятий установлено, что на территории городского округа Люберцы в поселке Октябрьский расположен объект незавершенного строительства – четырехэтажное здание. Он ранее принадлежал застройщику. Решением Арбитражного суда Московской области от 20. 07. 2011 г. застройщик признан несостоятельным, в последующем организация была ликвидирована.

После процедуры банкротства застройщика объект незавершенного строительства никому не передан, фактически объект никому не принадлежит, однако на учете в едином государственном реестре недвижимости как бесхозное имущество не числится.

Также в ходе проверки установлено, что на вышеуказанном объекте отсутствует физическая охрана, прилегающая территория не убрана, большая часть земельного участка заросла растительностью, меры по ограничению свободного доступа в здание и на прилегающую территорию граждан не предприняты, ограждения частично отсутствуют, что в свою очередь противоречит законодательству об антитеррористической защищенности и обеспечению общественной безопасности в части предотвращения несанкционированного доступа лиц на заброшенные объекты. Следовательно, объект представляет собой опасность для окружающих, создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью людей.

В силу Гражданского кодекса РФ бесхозные недвижимые вещи принимаются на учет органом, осуществляющим государственную регистрацию права на недвижимое имущество, по заявлению органа местного самоуправления, на территории которого они находятся.

По истечении года со дня постановки бесхозной недвижимой вещи на учет орган, уполномоченный управлять муниципальным имуществом, может обратиться в суд с требованием о признании права муниципальной собственности на эту вещь. Отсутствие собственника объекта незавершенного строительства приводит к его ненадлежащему содержанию и эксплуатации, а поэтому влечет за собой нарушение прав неопределенного круга лиц, в том числе, с точки, зрения безопасности.

По вышеуказанным фактам городской прокуратурой главе администрации горокруга Люберцы внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства.