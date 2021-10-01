РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 окт. Люберецкой городской прокуратурой проведена проверка по обращению гражданина о нарушении законодательства в сфере противопожарной безопасности на территории торгово-складского комплекса. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Установлено, что на территории Люберец по адресу: улица Инициативная, дом №1 расположен торгово-складской комплекс, собственником которого является юридическое лицо. Помещения вышеуказанного комплекса сдаются в аренду различным юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям.

В ходе проведения проверочных мероприятий установлено, что здания и сооружения, входящие в состав торгово-складского комплекса, используются юридическим лицом в нарушение требований законодательства о противопожарной безопасности. По фактам выявленных нарушений городской прокуратурой в отношении юрлица вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, также внесено представление об устранении нарушений федерального законодательства.

Указанные материалы направлены в соответствующие контролирующие органы для рассмотрения по существу.