РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 1 окт. С 1 октября в России началась осенняя призывная кампания, из подмосковного Щелкова в ряды вооруженных сил будет призвано порядка 250 юношей, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

За осенний призыв вооруженные силы РФ пополнят более 250 призывников из Щелкова. Это юноши 1993–2003 годов рождения.

Призыв продлится до 31 декабря. Отправка первой группы из 20 новобранцев пройдет 19 октября, проводить ребят можно будет около Щелковского военкомата в 8:30.