РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 окт. Жителя Москвы осудили за незаконный оборот наркотических средств в Люберцах, сообщает пресс-служба городской прокуратуры.

Люберецким городским судом рассмотрено уголовное дело по обвинению ранее не судимого 21-летнего жителя Москвы в совершении двух преступлений. Он совершил покушение на незаконный сбыт наркотических средств, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере, а именно мефедрона массой 99,7 грамма. Также его обвиняли в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотических средств, которое является производным наркотического средства метилэфедрона общей массой 0,42 грамма.

Подсудимый вину в инкриминируемых преступлениях признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. Приговором суда подсудимый признан виновным в совершении преступлений, и ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

При назначении наказания суд учел все смягчающие его вину обстоятельства, данные о личности, характер и степень общественной опасности совершенного преступления, и назначил ему справедливое наказание. Государственное обвинение по уголовному делу поддержано Люберецкой городской прокуратурой.