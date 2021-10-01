РИАМО - 1 окт. В пятницу на площадке компании «3М» первый заместитель главы администрации Волоколамского городского округа Иван Абрамов совместно с профильными специалистами и директором МБУ «Центр Развития «Городское хозяйство» Фаррухом Юсуповым проверили готовность снегоуборочной техники к зиме, сообщает пресс-служба администрации округа.

В ходе проведения подобных мероприятий оценивается состояние техники, ее укомплектованность, готовность к поддержанию территории округа в чистоте и порядке.

«Представленная на площадке техника готова к зимнему периоду, МБУ «Центр развития «Городское хозяйство» полностью обеспечено нужными специалистами, топливом и всеми необходимыми реагентами», – рассказал Абрамов

Также в этом году за счет бюджетных средств Волоколамского городского округа для нужд коммунальщиков были приобретены мощный грейдер и трактор-экскаватор.