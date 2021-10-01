РИАМО - 1 окт. В Москве начался XXIX Международный фестиваль «Зодчество», на него приехали делегации почти из 20 регионов России и зарубежья, мероприятие проходит в столичном Гостином дворе, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства города.

На церемонии открытия вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что фестиваль стал заметной частью архитектурной и строительной жизни.

«Учитывая текущие и перспективные объемы строительства в России, важно уделять внимание качеству и разнообразию возводимых объектов, создаваемой среды. Об этом нужно думать уже сегодня, чтобы и через десятилетия люди с благодарностью вспоминали наш труд», – сказал он.

в свою очередь глава департамента градостроительной политики столицы Сергей Левкин подчеркнул, что за последние годы интерес к вопросам архитектуры значительно вырос, ей стали уделять больше внимания причем как застройщики, так и сами жители городов.

«Окружение, качество городской среды, его содержание сильно отражается на восприятии мира каждым человеком, его здоровье и самоощущении. Очевидно, что в силах архитекторов и строителей сделать условия жизни людей значительно лучше и комфортнее», – сказал он.

Левкин выразил уверенность, что на фестивале найдет новые и оригинальные решения, способствующие выполнению этих задач.

Главный архитектор Москвы, первый зампред Москомархитектуры Сергей Кузнецов подчеркнул важность фестиваля «Зодчество» как эмоционального триггера для всего архитектурного сообщества.

«Фестиваль – это прекрасная площадка для обмена впечатлениями, эмоциями и опытом, это место дискуссий и поиска новых решений. В то же время именно здесь можно осмыслить уже пройденный путь и оценить его итоги. Стенд Москомархитектуры, посвященный славному тридцатилетнему пути комитета, служит тому подтверждением», – добавил Кузнецов.

Традиционно в рамках международного фестиваля «Зодчество» проводится смотр достижений в области архитектурной и градостроительной деятельности городов и регионов России, проектных институтов, мастерских и бюро, а также молодых архитекторов.

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