РИАМО – 1 окт. «Газпром нефть» предоставила Росприроднадзору доступ к онлайн-системам мониторинга, сообщила глава ведомства Светлана Радионова.

«Мы за открытость. Неоднократно Росприроднадзор обращался к предприятиям, чтобы они дали доступ к своим онлайн-системам, чтобы мы реально могли видеть – загрязняет или нет? Тогда и нареканий со стороны людей, возможно, будет меньше. Если по замерам предприятия все чисто, значит, источник выбросов другой», — сказала Радионова в интервью РИА Новости.

Она добавила, что в другом случае промышленники говорят о том, что на предприятиях все в норме, однако жители заявляют об обратном. Спора можно избежать только после открытия доступа к данным. Сейчас просьбу Росприроднадзора предоставить доступ к онлайн-системам выполнила только «Газпром нефть».

Московский НПЗ передает данные автоматизированной системы мониторинга воздуха в Росприроднадзор с 2018 года. МНПЗ вместе с Омским НПЗ стал пилотной площадкой по внедрению системы на федеральном уровне. Для этого подписали соглашение о взаимодействии между «Газпром нефтью», Росприроднадзором и Минсвязи России.

Московский нефтеперерабатывающий завод первый в отрасли начал использовать автоматизированную систему мониторинга воздуха. Систему создали под руководством «Мосэкомониторинга». Благодаря ей природоохранные органы столицы, а также Росприроднадзор могут получать информацию о состоянии воздуха на территории МНПЗ.

Датчики установлены на основных технологических объектах. Они обеспечивают непрерывное измерение состава воздуха и содержания в нем примесей в режиме онлайн. По каналам оптоволоконной связи результаты измерений поступают экологическим службам завода и надзорным ведомствам.