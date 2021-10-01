РИАМО - 1 окт. Житель Москвы Иван Чистяков приговорен к 5 годам колонии общего режима за нарушение правил управления машиной, повлекшее смерть человека по неосторожности, сообщается на сайте ГСУ СК РФ по столице.

9 января 2021 года Чистяков привязал к своей машине трос с тюбингом, чтобы прокатить подростка. Двигаясь вблизи 1-го Миргородского переулка, он допустил столкновение тюбинга и с деревом.

Очевидцы вызвали скорую помощь, мальчика госпитализировали, но спасти его не удалось.

Мужчина полностью признал вину. Он также лишен права управления транспортными средствами на 3 года.