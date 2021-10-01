РИАМО - 1 окт. У москвичей с симптомами ОРВИ начали брать экспресс-тест на коронавирус. Этот метод имеет ряд преимуществ, сообщает пресс-служба социального комплекса столицы.

Во-первых, экспресс-тест позволяет диагностировать коронавирус всего за 10-20 минут с высокой долей вероятности.

Во-вторых, если результат экспресс-теста положительный, тест сразу возьмут у всех домочадцев. Это позволяет снизить риск заражения близких.

Еще тест не накладывает никаких ограничений. Человек с симптомами ОРВИ раньше должен был оставаться дома до постановки точного диагноза.

Кроме того, экспресс-тест эффективен. В 85% случаев результат экспресс-тестов совпадает с ПЦР.

И, наконец, проведение экспресс-тестов снижает шанс тяжелого течения коронавируса и риска умереть. Благодаря тому, что диагноз известен мгновенно, врач сразу назначает и выдает специфическое лекарство.

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