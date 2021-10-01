РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 окт. Муниципальные награды вручили 10 активным жителям подмосковного Красногорска в честь Международного дня пожилого человека, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

Праздничный концерт, посвященный Международному дню пожилых людей, состоялся в ДК «Подмосковье» в пятницу.

Почетными гостями мероприятия стали ветераны труда, государственной службы, правоохранительных органов, судебной системы, труженики тыла, представители ветеранских организаций.

С приветственным словом к участникам мероприятия обратилась заместитель главы округа Татьяна Квасникова.

«Ваше поколение как никто знает цену счастью и радости, Победе, миру и стабильности. Я от всего сердца желаю вам здоровья, сил и счастья», - сказала Квасникова.

В ходе торжественной части 10 пенсионерам вручили благодарственные письма администрации горокруга Красногорск и окружного совета депутатов. Вечер продолжился выступлениями творческих коллективов и показом дизайнерской коллекции от проекта «Модели без границ».

Чествования пожилых граждан пройдут в октябре в разных учреждениях и предприятиях муниципалитета.