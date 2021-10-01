РИАМО - 1 окт. С 1 октября Сбербанк повысил базовые ставки по ипотечным кредитам, сообщает РИА Новости.

Ставки выросли на 0,4%. Так, ставка ипотечного кредита на покупку квартиры в новом доме поднялась с 8 до 8,4% годовых. Ставка для вторичного жилья выросла с 8,1 до 8,5%.

Также с 7,7 до 8,1% повысилась кредитная ставка на покупку вторичной недвижимости для молодых семей.

Кроме того, в Сбербанке возросла ставка на рефинансирование ипотечных кредитов других банков, сейчас она составляет 8,2 по сравнению с 7,9% ранее.

Кредиты по перечисленным ставкам будут выдавать при наличии: зарплатной карты Сбербанка, первого ипотечного взноса в размере 20% от суммы стоимости квартиры, страхования жизни и жилья, а также электронной регистрации сделки. Покупать жилье заемщик должен на сайте сервиса «ДомКлик», в противном случае ставка вырастет на 0,3%.

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