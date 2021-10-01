РИАМО - 1 окт. В пятницу в Московской области проводят праздничные мероприятия, посвященные Международному дню музыки, сообщает пресс-служба министерства культуры региона.

К примеру, Государственный академический Московский областной хор им. А.Д. Кожевникова – коллектив Московской областной филармонии – выступит в зале «Зарядье». На сцене Большого зала прозвучат духовные сочинения С.В. Рахманинова – «Всенощное бдение» и «Литургия Святого Иоанна Златоуста».

А в детской школе искусств «Рапсодия» Дубны состоится концерт, в котором примут участие воспитанники хорового, музыкально-театрального и хореографического отделений школы. Большой праздник пройдет в детской хоровой школе «Подлипки» им. Б.А. Толочкова в Королеве.

Ансамбли народных инструментов, гитаристов, вокальный, сольные инструментальные и вокальные номера а также хореографию покажут в Сергиевской детской школе искусств. Праздничные мероприятия состоятся также в Снегиревской и Дмитровской детских школах искусств.

В региональных проектах участвуют звезды мировой и российской сцены. Работают 188 детских школ искусств, 4 колледжа сферы культуры, большой популярностью у зрителей Москвы и Подмосковья пользуются выступления 11 концертных организаций.