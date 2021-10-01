РИАМО - 1 окт. Региональные отделения «Почты России» начали вручать жителям Подмосковья налоговые уведомления на уплату имущественных налогов за 2020 год, сообщает пресс-служба УФНС России по Московской области.

В уведомление может включаться и налог на доходы физлиц, если его не удерживали из источника выплат по каким-либо причинам.

В 2021 году для 4,9 млн налогоплательщиков Подмосковья были сформированы налоговые обязательства. Сумма начислений составила свыше 32 млрд рублей.

Узнать сумму своего налога можно в личном кабинете в электронном виде. Такая возможность есть у 1,6 млн физических лиц, остальным уведомление придет по почте.

Все налоги нужно оплатить до 1 декабря текущего года.

Для расчета налогов за 2020 год использовались данные государственной кадастровой оценки, установленные распоряжением Минмособлимущества от 2018 года. Их впервые применили при расчете налогов в 2019 году. Не во всех случаях новый тур кадастровой оценки привел к увеличению налоговой базы.

«Для физлиц действует коэффициент, ограничивающий рост налога к уровню прошлого года. К примеру, если по результатам нового тура оценки кадастровая стоимость объекта значительно выросла, то, несмотря на это, налог за текущий год будет исчисляться в размере, не превышающем 110% к уровню предыдущего года», - сказала начальник отдела имущественных и ресурсных налогов УФНС России по области Елена Тарасова.

Коэффициент используют с целью смягчения для населения возможного роста платежей по налогам.

«Ограничивающий коэффициент 1,1 будет применяться ежегодно до тех пор, пока исчисленный к уплате налог не сравняется с суммой, полученной с учетом новой кадастровой стоимости», - объяснила Тарасова.

Транспортный налог начислялся в соответствии с перечнем дорогих авто, утвержденным Минпромторгом РФ. На определенные модели налог рассчитывают с повышающим коэффициентом. Дополнительно в перечень включены Mazda CX-9, Honda Pilot, Chrysler Pacifica, Jeep Wrangler, Jeep Grand Cherokee, Subaru Outback 2.5i-S ES Premium ES и WRX STI Premium Sport.

Внести платеж можно через «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» с помощью сервиса «Заплати налог» и «Единый налоговый платеж» на сайте ФНС РФ, а также в мобильном приложении «Налоги ФЛ», в отделении банка или «Почты России».