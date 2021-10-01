РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 окт. В сентябре текущего года в Московском областном перинатальном центре (МОПЦ) в Балашихе появилось на свет около 500 малышей, из них одна тройня и 10 двойняшек, сообщается в Instagram-аккаунте медучреждения.

В сентябре в МОПЦ родились 487 малышей, из них 263 – мальчики, 224 – девочки, 10 – двойни, 1– тройня.

Московский областной перинатальный центр в Балашихе начал работу в 2004 году. В 2019 году медучреждение было признано лучшим перинатальным центром страны.

С 19 июня текущего года нагрузка на его специалистов выросла после того, как Балашихинский роддом в микрорайоне Саввино был вновь перепрофилирован для приема больных коронавирусом, но пандемия не помешала работе медучреждения.

С 10 августа Балашихинский роддом возобновил прием рожениц после того, как были проведены необходимые работы по дезинфекции медучреждения.