РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 1 окт. В подмосковном Красногорске разыскивают 35-летнего Сергея Симакова, местонахождение которого неизвестно почти месяц, сообщается в группе «Инфорг Лизаалерт» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Помогите найти человека! Пропал Симаков Сергей Викторович, 35 лет, д. Путилково, горокруг Красногорск, МО. Со 2 сентября 2021 года его местонахождение неизвестно», - говорится в сообщении.

Приметы пропавшего: рост 194 см, худощавого телосложения. Волосы темно-русые, глаза серые.

Информацию о местонахождении Симакова можно сообщить на горячую линию поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт»: 8(800)700-54-52 или на единый номер служб спасения 112.