РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 окт. В новом учебном году в Балашихе открыли 3 школы на 2,5 тыс. мест, в ближайшие три года в горокруге планируют построить еще 8 новых образовательных учреждений, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

«Одну из восьми школ мы заложили в преддверии 1 сентября в микрорайоне Ольгино. Школа на 1,1 тыс. мест станет первым социальным объектом на участке, который был освобожден от старого здания госпиталя КГБ. Также сейчас ведется строительство школы на 1,1 тыс. мест в микрорайоне «Новоград Павлино» и школы на 1 750 мест в микрорайоне «Измайловский лес». Планируем построить школы в ЖК «Центр-2» и в Саввино, пристройку к школе №6 », - сказал глава Балашихи Сергей Юров в ходе программы «Прямой разговор» на телеканале «360».

Он также рассказал о благоустройстве в городском округе. В настоящий момент завершена реконструкция Пестовского парка в микрорайоне Железнодорожный. Полностью готова партерная и лесная части, открыт памп-трек и скейт-парк, а также лыжероллерная трасса. Оборудована площадка для собак.

По его словам, следующим этапом благоустройства станет территория Саввинского пруда.

«В этом году мы провели там акцию «Наш лес. Посади свое дерево». В ближайшее время планируем провести проектирование благоустройства. Пока планируем сделать его спортивным парком: проложить беговые дорожки, открыть спортивные площадки для игр», - отметил Юров.

В ходе программы он также рассказал о строительстве новых детских садов и спортивных объектов, реконструкции объектов здравоохранения, дорог и социальной газификации в городском округе.