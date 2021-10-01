РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 окт. Люберецкой городской прокуратурой утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по факту заведомо ложного сообщения о готовящемся взрыве, мужчина арестован. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Поднадзорными Люберецкой городской прокуратуре правоохранительными органами расследовано уголовное дело в отношении ранее судимого 33-летнего жителя Люберец по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Он, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сообщил в службу 112 о том, что взорвет магазин.

В отношении мужчины городским судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

За совершение указанного преступления предусмотрено наказание в виде штрафа в размере от 500 до 700 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 1 года до 2 лет либо лишения свободы на срок от 3 до 5 лет.