РИАМО - 1 окт. Минфин России подготовил методические рекомендации для субъектов РФ по заимствованию на финансовых рынках, сообщает пресс-служба ведомства.

Этот документ является продолжением «Рекомендаций по проведению субъектами Российской Федерации ответственной заемной/долговой политики», однако носит более прикладной характер.

В регионах выросли расходы из-за распространения коронавируса. А это привело к существенному увеличению потребности российских субъектов долгового финансирования, в том числе за счет выпуска государственных ценных бумаг.

Разработанные министерством методические рекомендации в первую очередь ориентированы на регионы, делающие первые шаги в выпуске ценных бумаг, и освещают процесс эмиссии государственных долговых инструментов субъектами страны, а также наиболее часто возникающие в ходе него вопросы. Кроме того, документ содержит описание нюансов, с которыми сталкиваются и более опытные регионы.

Минфин РФ планирует периодически обновлять документ с учетом поступающих от регионов вопросов, тенденций рынка, накопленного ведомством опыта и изменений законодательства России.

Также министерством осуществлена и опубликована классификация субъектов РФ по группам долговой устойчивости в 2021 году.