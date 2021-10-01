РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 1 окт. Завершаются ремонтные работы в школе №28 в деревне Огуднево, которые проходят по поручению главы Щелкова Андрея Булгакова, сообщается в группе администрации городского округа в соцсети «ВКонтакте».

Сейчас выполняется ремонт системы отопления, напольных покрытий, пищеблока и частичный ремонт потолков. Работают 3 бригады.

Ход ремонта регулярно проверяется сотрудниками администрации. Окончание работ запланировано на конец октября.