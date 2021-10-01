РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 окт. В Подольске открылась выставка фотографий «Жизнь в танце», которую приурочили к Международному дню балета, сообщает пресс-служба администрации округа.

Международный день балета отмечают 2 октября. Выставка подольского фоторепортера Кирилла Шутилина «Жизнь в танце» открылась во Дворце культуры «Октябрь» на улице Свердлова, 38. В экспозицию вошли фотографии, сделанные с 2008 по 2021 год.

Посетители выставки увидят на фото артистов Образцового коллектива «Балетная студия МУК ЦДТТ «Синяя птица», АНО «Региональная школа танца Елены Морозовой», ансамбля танца МУК ДК «Октябрь» «Пульс времени», детского ансамбля танца МУК ДК «Октябрь». На снимках запечатлено исполнение партий известных и любимых многими балетов «Щелкунчик», «Накануне волшебства», «Лебединое озеро», «Корсар», «Дон Кихот», «Пахита», «Шопениана», «Коппелия», «Чиполлино», а также тематических концертных программ.

«Глядя на сцену через объектив фотокамеры, я стараюсь в каждом кадре уловить неповторимые мгновения сценического танца. Бесценная фотолетопись живого творческого процесса хранится в нескольких тысячах снимков, лучшие предлагаю вниманию посетителей выставки», — сказал Шутилин.

Шутилин – профессиональный фотограф. В настоящее время он является фоторепортером МАУ «Медиацентр», его фотографии регулярно использует в работе пресс-служба администрации городского округа Подольск. Работы мастера также печатают газеты «Подмосковье сегодня», «Ветеран», «Подольский рабочий». Шутилин учился мастерству фотографии у Бориса Кауфмана (РИА «Новости») и Александра Курбатова (РИА «Новости», «Известия»).

В профессии фотограф с 2008 года. За это время он организовал более 10 коллективных фотовыставок в Подольске. Является руководителем подольского фотоклуба «50 mm» ДК «Октябрь». Неоднократно становился победителем губернаторской премии «Наше Подмосковье» за творческие проекты художественной, музыкальной и патриотической направленности.