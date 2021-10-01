РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 окт. В рамках оперативно-профилактического мероприятия «Безопасное детство» представители администрации Подольска в летний период провели 109 мероприятий антинаркотической направленности с охватом 8 557 человек, сообщает пресс-служба администрации округа.

В администрации округа 30 сентября прошло очередное заседание антинаркотической комиссии под руководством зампреда комиссии - заместителя главы администрации по вопросам развития здравоохранения и потребительского рынка Александра Скобенникова.

С докладом выступил секретарь комиссии Евгений Батурин. Он рассказал, что в 2020-2021 учебном году в соответствии с распоряжением министерства образования Московской области в образовательных учреждениях области провели социально-психологическое тестирование обучающихся. В нем приняли участие 1342 образовательные организации и 322 378 человек, это 95,6% от подлежащих тестированию.

«В целях повышения эффективности социально-психологического тестирования обучающихся, усиления мотивации на его прохождение комиссия решила организовать и провести во всех образовательных организациях классные часы, педсоветы, родительские собрания. Кроме того, организовать проведение масштабной антинаркотической рекламной кампании, направленной на популяризацию здорового образа жизни, а также антинаркотический месячник с участием всех субъектов профилактики», - сказал Батурин.

Участники рассмотрели план профилактических мероприятий, направленных на предупреждение распространения наркотиков и психотропных веществ среди молодежи Подольска в летний период. Проводится большая работа по профилактике наркомании, токсикомании и табакокурения в молодежной среде.

«В Подольске проводится работа по привлечению подростков и молодежи к участию в мероприятиях, акциях, занятиям в кружках, секциях, любительских объединениях, молодежных организациях. Успешно развивается волонтерское движение, работают отряды. Ежемесячно с воспитанниками учреждений по работе с молодежью и волонтерами специалисты проводят лекции и беседы, мероприятия в виде тематических игр, викторин, конкурсов плакатов и рисунков на асфальте по профилактике правонарушений, употребления психоактивных веществ, алкоголизма, табакокурения», - отметил председатель комитета по делам молодежи администрации муниципалитета Иван Литвяков.

Он добавил, что одной из важных задач была организация отдыха и оздоровления детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.