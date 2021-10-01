РИАМО - 1 окт. Блогера из Таджикистана Руслана Бобиева арестовали на 10 суток за интимную фотосессию у храма Василия Блаженного в центре Москвы, сообщает Федеральное агентство новостей.

Блогер и его девушка устроили интимную фотосессию у храма Василия Блаженного. Свои снимки, на которых пара имитировала половой акт, они выставили в Сеть.

Это дело рассматривал Следственный комитет России.

Блогера после ареста намерены депортировать из России. Его также оштрафовали на 5 тыс. рублей за сопротивление полицейским при задержании.