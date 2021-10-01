РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 окт. В пятницу, в преддверии Дня учителя, в Балашихе вручили около 70 наград лучшим работникам образовательных и дошкольных учреждений округа, они получили почетные знаки министерства просвещения РФ, грамоты, благодарственные письма губернатора региона, Мособлдумы, главы округа, передает корреспондент «РИАМО в Балашихе».

На торжественной церемонии, которая прошла в ДК «Балашиха», присутствовали глава муниципалитета Сергей Юров, депутат Мособлдумы Николай Черкасов, председатель совета депутатов Геннадий Попов, начальник управления по образованию Александра Зубова, руководители и педагоги школ и детских садов.

«На плечах сотрудников сферы образования лежит огромная ответственность – более 98 тыс. обучающихся. Количество занимающихся растет каждый год, поэтому перед нами это ставит новые вызовы, чтобы, с одной стороны, увеличивать возможности в наших учреждениях, а с другой – сохранять высокий уровень, который у нас есть», – сказал Юров.

Он добавил, что власти стремятся поддерживать учителей и работников дошкольных учреждений округа, создавать наиболее комфортные условия работы. Строятся школы и детские сады. А взаимная и слаженная работа дает отличный результат, о котором говорят успехи учеников.

Юров поблагодарил всех сотрудников сферы образования, в том числе ветеранов, за ту работу, которую они делают, поздравил с праздником, пожелал благодарных учеников и чтобы все задуманные планы реализовались.

За многолетний и добросовестный труд, большие достижения, заслуги в области образования и в связи с празднованием Дня учителя он вручил лучшим педагогам нагрудные знаки «Почетный работник воспитания и просвещения РФ», почетные грамоты и благодарственные письма губернатора Московской области и главы округа.

Николай Черкасов вручил также почетные награды от министерства просвещения РФ и Мособлдумы.

Завершился праздник выступлением детского образцового коллектива «Росинка» и концертом группы «Новые самоцветы».

День учителя – профессиональный праздник работников сферы образования – отмечается в России 5 октября. Праздник учредили в 1965 году. По традиции в этот день преподаватели принимают поздравления.