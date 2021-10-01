РИАМО - 1 окт. Согласно исследованию сервиса Superjob и Московского физико-технического института, зарплаты в столице в сфере информационных технологий выросли на 39,5%, сообщает Газета.ru.

Если 2 года назад начинающие программисты могли рассчитывать на зарплату в 80 тыс. рублей, то сейчас – в 110 тыс. рублей.

В свою очередь, начинающие аналитики больших данных могут сейчас рассчитывать на зарплату до 130 тыс. рублей.

По уровню зарплат среди выпускников лидируют мужчины: зарплату более 100 тыс. рублей из них получают 91%, 69% – женщины. Доля женщин с уровнем зарплаты от 80 до 100 тыс. рублей – 14%, а мужчин – 5%. От 60 до 80 тыс. рублей получают 7% женщин и 2% мужчин.