РИАМО - 1 окт. Около 40 производителей сельскохозяйственной продукции из Подмосковья представят регион на Российской агропромышленной выставке «Золотая осень-2021», сообщает пресс-служба Минсельхозпрода Московской области.

«Московская область готова к агровыставке «Золотая осень». В этом году в работе выставки примут участие 38 наших сельхозпроизводителей, 11 из которых презентуют свою продукцию на стенде региона», - сказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Сергей Воскресенский.

Он отметил, что сейчас идет сбор экспозиционного стенда региона, который отразит не только актуальное состояние продовольственной отрасли в Подмосковье, но и покажет новинки аграрной науки.

Выставка начнется пятого октября в парке «Патриот» Одинцовского округа. Экспозиция Московской области разместится на площади более 200 квадратных метров. Всего в выставке примут участие более 100 деятелей сельского хозяйства из различных регионов России.