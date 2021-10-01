РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 1 окт. Госавтоинспекторы рассказали воспитанникам спортивных секций о важности ношения световозвращающих элементов - фликеров в темное время суток, сообщает пресс-служба МУ МВД России «Щелковское».

Ношение световозвращающих элементов в темное время суток поможет детям стать заметнее при участии в дорожно-транспортной среде. Кроме того, автоинспекторы продемонстрировали юным участникам дорожного движения принцип действия световозвращателей.

Также стражи правопорядка дали рекомендации о том, как правильно выбрать безопасный маршрут при посещении секций, образовательных организаций и на прогулках. Всем участникам мероприятия раздали световозвращающие элементы для безопасного участия в дорожной обстановке.