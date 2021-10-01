Автобус по требованию: как использовать сервис «По пути» в Москве

1

Сервис перевозок по требованию «По пути» в Москве начал работать с 1 октября. Пока он доступен для жителей ТиНАО из поселений Сосенское, Десеновское, Воскресенское и Филимонковское. С помощью нового сервиса можно доехать до станции метро «Прокшино» Сокольнической линии от той остановки, которая нужна пассажиру, и вернуться обратно.

Сейчас в рамках сервиса работают 30 автобусов, в дальнейшем их число, как и диапазон маршрутов, планируют расширять.

По словам заммэра Москвы, руководителя столичного Дептранса Максима Ликсутова, за время тестирования жители округа совершили более 3 тысяч поездок с помощью сервиса. Власти ожидают, что «По пути» будет пользоваться популярностью.

Футуристичные речные трамваи на Москве‑реке: что известно о новом столичном транспорте>>