Автобус по требованию: как использовать сервис «По пути» в Москве

Кому доступен сервис
Сервис перевозок по требованию «По пути» в Москве начал работать с 1 октября. Пока он доступен для жителей ТиНАО из поселений Сосенское, Десеновское, Воскресенское и Филимонковское. С помощью нового сервиса можно доехать до станции метро «Прокшино» Сокольнической линии от той остановки, которая нужна пассажиру, и вернуться обратно.
Сейчас в рамках сервиса работают 30 автобусов, в дальнейшем их число, как и диапазон маршрутов, планируют расширять.
По словам заммэра Москвы, руководителя столичного Дептранса Максима Ликсутова, за время тестирования жители округа совершили более 3 тысяч поездок с помощью сервиса. Власти ожидают, что «По пути» будет пользоваться популярностью.
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Как вызвать автобус
Чтобы воспользоваться сервисом, нужно скачать на смартфон приложение «Московский транспорт» и авторизоваться с помощью номера телефона. Если оно уже скачано, его потребуется обновить.
В меню следует выбрать раздел «Сервис «По пути» в ТиНАО», затем на карте указать точку отправления. Также следует выбрать количество пассажиров. Следующий шаг — выбор места назначения. Следует учитывать, что на данный момент либо точкой отправления, либо точкой назначения должна быть станция «Прокшино» — другие поездки пока невозможны.
Среднее время ожидания автобуса, по данным mos.ru, — 10–20 минут, при этом на остановке он задержится максимум на две минуты. Чтобы подтвердить посадку в транспортное средство, пассажир должен отсканировать специальный QR-код при входе в автобус.
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Время работы и стоимость проезда
Время работы транспорта — с 05:30 до 23:00 ежедневно.
Стоимость поездки — 46 рублей. Заплатить за проезд можно с помощью банковской карты.
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