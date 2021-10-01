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Автобус по требованию: как использовать сервис «По пути» в Москве

Куда можно доехать на новом виде транспорта и сколько стоит проезд в таком автобусе, читайте в материале РИАМО.
© Telegram-канал «Дептранс Москвы»
1

Кому доступен сервис

© сайт мэра Москвы

Сервис перевозок по требованию «По пути» в Москве начал работать с 1 октября. Пока он доступен для жителей ТиНАО из поселений Сосенское, Десеновское, Воскресенское и Филимонковское. С помощью нового сервиса можно доехать до станции метро «Прокшино» Сокольнической линии от той остановки, которая нужна пассажиру, и вернуться обратно.

Сейчас в рамках сервиса работают 30 автобусов, в дальнейшем их число, как и диапазон маршрутов, планируют расширять.

По словам заммэра Москвы, руководителя столичного Дептранса Максима Ликсутова, за время тестирования жители округа совершили более 3 тысяч поездок с помощью сервиса. Власти ожидают, что «По пути» будет пользоваться популярностью.

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2

Как вызвать автобус

© РИАМО,   Пелагия Тихонова

Чтобы воспользоваться сервисом, нужно скачать на смартфон приложение «Московский транспорт» и авторизоваться с помощью номера телефона. Если оно уже скачано, его потребуется обновить.

В меню следует выбрать раздел «Сервис «По пути» в ТиНАО», затем на карте указать точку отправления. Также следует выбрать количество пассажиров. Следующий шаг — выбор места назначения. Следует учитывать, что на данный момент либо точкой отправления, либо точкой назначения должна быть станция «Прокшино» — другие поездки пока невозможны.

Среднее время ожидания автобуса, по данным mos.ru, — 10–20 минут, при этом на остановке он задержится максимум на две минуты. Чтобы подтвердить посадку в транспортное средство, пассажир должен отсканировать специальный QR-код при входе в автобус.

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3

Время работы и стоимость проезда

Время работы транспорта — с 05:30 до 23:00 ежедневно.

Стоимость поездки — 46 рублей. Заплатить за проезд можно с помощью банковской карты.

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