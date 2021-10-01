РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 окт. Члену регионального политсовета «Единой России» Игорю Коханому вручили депутатский мандат, сообщает пресс-служба местного отделения партии.

Документ, подтверждающий статус народного избранника, он получил из рук заместителя председателя ИКМО Олега Селекзянова.

На прошедших выборах Коханый баллотировался в региональный парламент по единому избирательному округу в составе команды кандидатов от «Единой России». Новый созыв представлен 50 депутатами, в том числе: 25 – по спискам, 25 – по одномандатным округам. Окончательные результаты голосования и состав Думы был утвержден на заседании Избирательной комиссии Московской области 28 сентября.

Известно, что состав областного собрания обновился более чем на 40%.