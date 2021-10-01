РИАМО - 1 окт. Жители столичного района Новокосино рассказали о случаях жестокой расправы над собаками, которых нашли повешенными на деревьях в Салтыковском лесопарке.

Информация о фактах живодерства появилась в сообществе «Подслушано Новокосино» в социальной сети «ВКонтакте». На опубликованных фотографиях видно собаку в ошейнике, повешенную на собственном поводке на стволе дерева. В посте уверяется, что это второй подобный случай за последнее время.

Москвичка, нашедшая убитую собаку, сама сняла тело с виселицы и захоронила его. По пути к месту расправы она видела странного мужчину, а впоследствии около дерева зооактивисты обнаружили шприц, уточняется на странице проекта помощи животным Helpni в Instagram.

Как уверяют авторы публикаций, в полиции отказались принимать заявление об убийстве домашнего животного. Посты в соцсетях собрали множество гневных комментариев, пользователи призвали найти и наказать душегуба.

Как пояснил РИАМО юрист Григорий Машанов, за убийство собаки садисту грозит тюрьма.

«Принятый закон об ответственном обращении с животными с применением садистских методов предусматривает реальные тюремные сроки от 3 до 5 лет, а также штраф, исправительные или принудительные работы», — сказал Машанов.

Пользователям Сети он посоветовал делать скриншоты живодерского контента и отправлять эти материалы вместе с заявлением в прокуратуру.