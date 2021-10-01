РИАМО - 1 окт. Президент России Владимир Путин освободил от должности детского омбудсмена Анну Кузнецову, сообщает Nation News.

Это связано с избранием Кузнецовой в Государственную думу.

Другим указом Путин освободил от должности своего советника Владимира Васильева от занимаемой им должности, которого также избрали в нижнюю палату российского парламента.

Выбору в Госдуму прошли в России с 17 по 19 сентября. В ряде регионов проводилось онлайн-голосование, в том числе и в Москве. По итогам электронного голосования партия «Единая Россия» набрала 44,77% голосов, КПРФ – 15,53%, «Новые люди» получили 7,86%, ЛДПР – 7,45%, «Справедливая Россия – За правду» – 6,84%.