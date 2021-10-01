РИАМО (БАЛАШИХА) - 1 окт. Диспетчер балашихинской пожарной части №307 Ногинского территориального управления ГКУ МО «Мособлпожспас» Алексей Балуев завоевал третье место на областном смотре-конкурсе «Лучший по профессии», сообщается в группе теруправления в соцсети «ВКонтакте».

30 сентября в манеже спорткомплекса «Юность» в Павловском Посаде прошел финальный этап смотра-конкурса в номинациях «Лучший командир отделения» и «Лучший диспетчер» ГКУ МО «Мособлпожспас». В нем приняли участие по одному командиру отделения и диспетчеру от каждого из 14 теруправлений госучреждения. Конкурсная программа для командиров отделений состояла из выполнения нормативов по физподготовке, ответов на вопросы по теории и практике. Диспетчеры выполняли только теоретическую часть.

«На этапе физподготовки командиры отделений подтягиваются на перекладине, бегут 100 м и 1 км. При оценке знаний по теории используется тестирование. Каждый билет включает вопросы по организации тушения пожаров, охране труда, медицинской подготовке и пожарной технике, также необходимо решить тактическую задачу, которая есть в каждом билете», - сказал главный судья смотра-конкурса, первый замначальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Вадим Беловошин.

Он добавил, что на практике участники преодолевают комбинированную дистанцию, состоящую из отдельных элементов. Это надевание боевой одежды и снаряжения, надевание и включение в СИЗОД, прохождение так называемой «змейки» с двумя скатками пожарных рукавов, прокладка рукавной линии, подготовка пострадавшего к эвакуации с верхних этажей здания с применением самостраховки, подъем по установленной выдвижной лестнице на 3 этаж учебной башни, подъем спасательной веревкой 2 скаток рукавов в окно 3 этажа учебной башни.

Диспетчеры на конкурсе отвечали на вопросы по профессиональной подготовке, электробезопасности и организации диспетчерской службы.

В номинации «Лучший диспетчер» победу одержала представительница Каширского теруправления Екатерина Убаева, на 2 месте - Екатерина Молодкина из Орехово-Зуевского теруправления, на 3-ем - сотрудник 307-й балашихинской пожарной части Ногинского теруправления Алексей Балуев.

В номинации «Лучший командир отделения» 1 место у Алексея Сеуткина из Орехово-Зуевского теруправления, 2-е - у Олега Окружнова из Щелковского теруправления, 3-е - у Юрия Поворова из Подольского теруправления.

Беловошин вручил им кубки и грамоты, поблагодарил за хорошие результаты и пожелал совершенствоваться в профессии.