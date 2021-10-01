РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 окт. В пятницу в Центральном парке Люберец прошло спортивное мероприятие, посвященное Всероссийскому дню ходьбы, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

Дистанцию в 5 километров прошагали жители округа, среди которых - участники клуба «Активное долголетие» и молодогвардейцы «Единой России».

«Движение – жизнь! Сегодня в Люберцах проходят мероприятия, посвященные Всероссийскому дню ходьбы. Этот праздник отмечается ежегодно в первые выходные октября. Призываю всех люберчан отметить его активно – на свежем воздухе, с родными и близкими! Ходьба доступна практически каждому и не требует финансовых затрат. Выбирая ходьбу, мы делаем шаг к здоровью!» - сказал Ружицкий.

Для команды из 40 человек подготовили пеший маршрут длиной 5 км. Разминку перед стартом провел чемпион Европы, мастер спорта России по карате Леонид Баранников.

«Мы ежедневно стараемся заниматься спортом и стремимся заботиться о вас, о вашем здоровье, чтобы каждый день вы становились крепче и жили интересной активной жизнью», - обратился к люберчанам заместитель главы администрации округа Андрей Сыров.

На финише молодогвардейцы отметили, что, несмотря на преклонный возраст многих участников, высоко заданный темп захода держали все.

«Такие совместные мероприятия, объединяющие поколения, полезны для каждого. Молодежь берет за ориентир активную жизненную позицию старшего поколения, люди в возрасте – заряжаются энергией молодости», - заключил председатель молодежного парламента при совете депутатов Люберец Ашот Маргарян.