РИАМО - 1 окт. 8 325 рабочих мест появится в рамках реконструкции 82-го квартала района Хорошево-Мневники в Москве, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства Москвы.

На территории в 45 га построят не только новые жилые дома, там еще появится 30 тыс. «квадратов» коммерческой и социальной инфраструктуры. Реализацией проекта занимается концерн «КРОСТ».

82-й квартал – часть проекта комплексной реконструкции кварталов в Хорошево-Мневниках, которую концерн «КРОСТ» начал в 1999 году. Квартал получил название Union Park.

Сейчас на этой территории уже возвели 8 домов с авторской архитектурой площадью 163 тыс. «квадратов». Также здесь строят образовательную инфраструктуру. В этом квартале планируют создать 1020 мест в детских садах и 2165 мест в школах. Также для местных жителей создадут парки, прогулочные аллеи, спортивные и рекреационные зоны.

Сейчас в Union Park достраивают последний корпус, который будет введен до конца этого года. Также строится жилой комплекс Crystal на 612 квартир, который будет введен в эксплуатацию в 2023 году. До 2028 года планируется построить многофункциональный жилой комплекс по проекту Zaha Hadid Architects, площадь квартир в котором составит 184 тыс. кв. м, а на коммерческую недвижимость придется 86 тыс. кв. м.

В следующем году завершат реконструкцию еще одного масштабного проекта – 75-го квартала Хорошево-Мневников, который получил название Wellton Park.

Концерн «КРОСТ» построил 17 жилых домов, детские сады и школы, спортивные площадки и настоящий ландшафтный парк внутри квартала. Проект завершается двумя домами: ЖК Wellton Towers, высотным комплексом из 3 башен на 1290 квартир с торговой галереей и парком на стилобате, и комплексом апартаментов Wellton Gold на 220 апартаментов.