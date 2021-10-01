РИАМО - 1 окт. Заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев поприветствовал участников фестиваля «Зодчество – 2021» и отметил важность экспертной оценки при формировании градостроительной политики, сообщает пресс-служба комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Приветствую организаторов, участников и гостей XXIХ–го Международного архитектурного фестиваля «Зодчество - 2021», который на протяжении многих лет был и остается одним из самых авторитетных и представительных международных архитектурных форумов, проходящих у нас в стране», — сказал Бочкарев.

Он добавил, что на мероприятие традиционно приезжают специалисты мирового уровня. Их экспертная оценка и мнение во многом формируют тенденции градостроительства.

Бочкарев отметил, что в современной столице нужно решить много ответственных и серьезных задач по строительству доступного и качественного жилья, улучшению социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры, реализации программы реновации.

Заммэра добавил, что комплексное решение этих вопросов потребует оригинальных, новых, прогрессивных архитектурных проектов. Бочкарев выразил уверенность, мероприятия фестиваля будут интересны не только специалистам, но и жителям, и гостям города. Он пожелал участникам плодотворной работы, новых уникальных проектов и достижений.

XXIX Международный архитектурный фестиваль «Зодчество - 2021» проходит 1-3 октября в выставочном комплексе «Гостиный двор».