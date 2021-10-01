РИАМО - 1 окт. Крупнейшая ежегодная бизнес-конференция с бесплатным онлайн-участием «Неделя интернет-маркетинга» состоится с 9 по 15 октября. Более 40 топовых экспертов расскажут слушателям об управлении командами и проектами, продажах и лидогенерации, email- и мессенджер-маркетинге. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

В рамках конференции выступят известные профессионалы Илья Балахнин, Дмитрий Румянцев, Настасья Белочкина, Денис Каплунов, Дмитрий Кот, Ильяна Левина, Дмитрий Сидорин, Антон Петроченков, Максим Белоусов, Юлия Ракова, Владимир Лоцманов, Тимофей Квачев, Михаил Шакин, Юлия Магась и другие.

Спикеры представят доклады, созданные специально для «Недели интернет-маркетинга», а также разберут свыше 40 реальных бизнес-кейсов и дадут практические рекомендации. Ознакомиться с программой и пройти бесплатную регистрацию можно на сайте: https://imweek.ru/.

В 2020 году «Неделя интернет-маркетинга» была номинирована на попадание в Книгу рекордов Гиннесса как самая масштабная онлайн-конференция в мире - на мероприятие зарегистрировались 52 тыс. маркетологов, предпринимателей и специалистов смежных направлений, онлайн-трансляцию мероприятия смотрели 22 609 человек.