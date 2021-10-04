РИАМО – 4 окт. В Одинцовском и Раменском округах Подмосковья открылись 2 новые автозаправочные станции сети «Газпромнефть», сообщает пресс-служба сети АЗС «Газпромнефть».

АЗС в Раменском округе

АЗС №487 в сельском поселении Островецкое, деревне Островцы, ул. Молодежная, д. 50, открылась в конце сентября. Там можно воспользоваться 8 топливораздаточными колонками и заправить автомобиль традиционными бензинами АИ-92 и АИ-95, высокотехнологичным G-Drive 95, дизелем «ОПТИ».

На этой АЗС работают магазин, где представлен ассортимент товаров почти в 2 тыс. наименований, фирменное кафе, где можно подкрепиться и выпить кофе.

Кроме того, на АЗС можно подкачать шины, воспользоваться технической водой, чтобы помыть номера, стекла, фары. Работает Wi-Fi.

На заправке действует система постоплаты. Сначала водители заправляют машины – сами или с помощью заправщиков, а потом оплачивают топливо. Это позволяет в 2 раза сократить время нахождения на заправке. Оплатить можно наличными, банковскими картами и топливными картами «ОПТИ 24».

До конца октября автомобилисты получают скидку в 2 рубля с литра топлива при заправке G-Drive от 30 литров и покупке кофе. При заправке другими видами топлива скидка составит 1 рубль. В акции участвуют все виды топлива, кроме компримированного природного газа. Скидка не будет распространяться на заправку дизелем более 100 литров.

Подробную информацию можно посмотреть на сайте, в мобильном приложении АЗС «Газпромнефть», узнать по телефону Единого центра поддержки клиентов 8 800 700 51 51 (звонок по России бесплатный), на АЗС.

АЗС в Одинцовском округе

Автоматическая станция №355 находится в Голицыне, 45 км Можайского шоссе. На заправке работают 4 ТРК, там представлены бензины АИ-92, АИ-95, G-Drive 95 и дизель.

Получить привилегии от заправки можно в рамках программы лояльности «Нам по пути». Благодаря программе клиенты могут участвовать в актуальных акциях и покупать топливо с дополнительной выгодой.

Найти путь до ближайшей АЗС можно на сайте www.gpnbonus.ru или в мобильном приложении «АЗС «Газпромнефть», доступном для Android и iOS.