РИАМО - 1 окт. Глава Московской области Андрей Воробьев встретился с участниками губернаторского проекта «Активное долголетие», который отметил в пятницу свое 2-летие. Вместе с пожилыми жителями Подмосковья Воробьев обсудил дальнейшее развитие проекта, сообщается в Instagram-аккаунте пресс-службы губернатора и правительства Московской области.

«Смысл программы «Активное долголетие» в том, чтобы каждый человек мог найти себе занятие по душе, какие-то новые навыки получить, развиваться. Сегодня День пожилого человека, хочу вас поздравить и поблагодарить за активное участие в проекте. Для нас важно, чтобы было взаимопонимание, доверие, чтобы программы, которые мы организуем для вас, были интересны и полезны», - сказал Воробьев на встрече.

В Московской области работают 63 клуба «Активное долголетие». Участники проекта бесплатно занимаются творчеством, танцами, скандинавской ходьбой, иностранными языками, ходят в бассейн и на йогу. Также у пожилых есть возможность посетить около 60 экскурсий, в том числе увидеть Коломенский кремль, Ново-Иерусалимский монастырь, парк «Патриот», Троице-Сергиеву лавру.

Также в клубах доступны курсы компьютерной грамотности, чтобы пожилые люди могли свободно пользоваться порталом госуслуг, приложением «Соцуслуги», «умной платежкой», принимать участие в акции «Коммунальный бонус».

«Приходя на компьютерные занятия, узнаешь, что даже в том приложении, в котором ты работаешь, есть новая функция, про которую ты и не слышал», - отметил победитель конкурса «Компьютерная грамотность» Михаил Щедрин из Реутова.

Участники «Активного долголетия» также продемонстрировали губернатору, как умеют работать с гаджетами, например, как могут организовать видеосвязь по WhatsApp. Так, Людмила Фокина из Мытищ, направляясь на экскурсию в «Горки Ленинские», смогла присоединиться к встрече и поблагодарить Воробьева за проект «Активное долголетие».

«Это шикарная программа, она дает огромный заряд бодрости. Очень много людей интересных встречаем, начинаем дружить. Спасибо!» - сказала Фокина.

С 1 октября записываться в клубы «Активное долголетие» больше не надо. Зачисление будет проходить автоматически, как только женщине исполнится 55 лет, а мужчине – 60. Еще одно новшество – на сайте dolgoletie.mosreg.ru появились личные кабинеты и раздел «Долголетие-онлайн». С четвертого квартала для участников проекта начинаются занятия по финансовой грамотности с участием банковских специалистов.