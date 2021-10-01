РИАМО (КОРОЛЕВ) - 1 окт. Более 200 музыкантов и вокалистов приняли участие в концерте в День музыки в Королеве, сообщила председатель правления музыкального общества Московской области Алевтина Кондратьева.

Концерт, посвященный Международному дню музыки, прошел в подмосковном Королеве в пятницу в детской хоровой школе «Подлипки».

«Этот зал собрал сегодня (1 октября, - ред.) более 200 музыкантов и вокалистов из 25 городов Подмосковья. Такой масштабный концерт музыкальных школ мы организовали впервые, но, надеюсь, он станет хорошей традицией», - сказала Кондратьева.

Участников и гостей концерта поприветствовала директор школы, депутат городского совета депутатов Инна Яковлева.

Среди участников концерта – духовой оркестр города Королев и сводный хор детской хоровой школы «Подлипки», ансамбль скрипачей Vivace и ансамбль виолончелистов Tutti из Балашихи, трио народных инструментов «Калинка» из Шатуры, ансамбль балалаечников «Звонкие струны» из Солнечногорска и другие.

Ученики, студенты и педагоги получили возможность пообщаться и поделиться опытом, рассказать о своих достижениях. Участникам концерта вручили благодарственные письма и подарки.